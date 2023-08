Salvador está na 4ª posição em ranking de destinos nacionais; confira

A capital da Bahia se destacou no ranking das buscas de viagens para o segundo semestre no Brasil. Salvador ocupa a quarta posição no levantamento ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife.

Os dados foram apontados por meio de pesquisas feitas pela empresa de viagens Decolar e do metabuscador Kayak. O estudo teve como base as buscas feitas por viajantes brasileiros no período entre julho e dezembro.

Confira o top 10 de destinos:

1 - São Paulo

2 - Rio de Janeiro

3 - Recife

4 - Salvador

5 - Fortaleza

6 - Porto Alegre

7 - Brasília

8 - Belo Horizonte

9 - Maceió

10 - Florianópolis