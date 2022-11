Salvador foi a cidade do Nordeste que mais arrecadou em 2021

De acordo com os dados apresentados no anuário “Multi Cidades – Finanças dos Municípios do Brasil”, lançado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Salvador foi a capital que mais arrecadou entre as capitais do Nordeste com o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) em 2021.

A publicação aponta que o Executivo soteropolitano arrecadou R$ 824,4 milhões, ficando na frente de Fortaleza (CE), com R$ 680,6 milhões, e Recife (PE), com R$ 567,6 milhões.

Ainda entre as 10 que mais arrecadaram no último ano está outro município baiano, Camaçari, em sexto lugar, com uma arrecadação de R$ 174,4 milhões. Além dela, entre o primeiro e o décimo lugar, apenas outro município que não é capital, foi um dos que mais recolheram: Jaboatão dos Guararapes (PE).

Confira o ranking da Região Nordeste:

Já quando comparado ao plano nacional, Salvador ficou em 8º lugar no quesito recolhimento do IPTU. No primeiro lugar no ranking brasileiro está São Paulo, com R$ 13.207.273.616,94. A maioria das cidades entre as 10 apontadas pelo levantamento no Brasil está na região Sudeste, sendo que três delas ficam no estado paulista. Além da capital, aparecem Campinas e Guarulhos.

Veja o ranking nacional: