Salvador ganha nova marca para representar amor pela capital

A Prefeitura de Salvador lançou nesta quinta-feira, 21, em solenidade no Hotel Wish da Bahia, no Campo Grande, a sua nova identidade visual, que será utilizada nas ações de cultura, turismo e lazer. O lançamento ocorreu durante o anúncio da grade de atrações do Festival Virada Salvador.

De acordo com a prefeitura, a marca foi atualizada para fazer jus ao novo momento que vive a capital baiana após a pandemia: destino mais procurado do Brasil pelos viajantes, desejada e querida pelos moradores, que têm valorizado cada vez mais as suas origens, e também por parte da gestão municipal, que tem realizado uma série de políticas públicas de valorização do patrimônio histórico e cultural, que é fundamental para a cidade.

O prefeito Bruno Reis falou da praticidade da nova marca: “Ela surgiu a partir das palavras e dos sentimentos das pessoas. A gente precisava de uma marca mais ‘instagramável’, digamos assim. A nossa marca 'Salvador' era muito extensa, então, quando o pessoal chegava do lado do painel, tinha que tirar foto com o celular deitado. E a galera gosta de tirar foto com o celular em pé. Então, ficava muito longe, a pessoa não conseguia ser vista direito. E essa nova marca tem o coração, que representa o nosso amor, o orgulho que temos dessa nova Salvador”, disse.

Titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho explica o conceito por trás da mudança: “É uma marca que dialoga com o momento atual da cidade, de retomada do pós-pandemia. E também traz essa relação de amor que os soteropolitanos e os turistas têm por Salvador. Também representa a forma como todos nós, que vivemos aqui, trabalhamos pela cidade. Paixão por Salvador é o que une baianos, turistas, artistas, servidores, trabalhadores, empresários, enfim, todo mundo”, disse.

A nova marca difere da assinatura institucional da Prefeitura, pois será utilizada nas ações de cultura e turismo do município. “É uma identidade voltada mais para esse momento de lazer e de cultura. De posicionar Salvador como uma marca do trade de entretenimento e patrimônio cultural do mundo todo. E a gente entende que essa identidade visual para o planeta tem que estar mais ligada à paixão”, diz Pedro Tourinho.