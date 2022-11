Salvador recebe 1ª edição do festival de churrasco Clube do Fogo

Salvador vai sediar a 1ª edição do festival de churrasco Clube do Fogo, entre 19 de novembro e 18 de dezembro, no estacionamento "E" do Shopping da Bahia. O evento, com entrada gratuita, traz os maiores chefs assadores de carne da capital baiana distribuídos em 10 estações. O festival acontecerá sempre às sextas, sábados e domingos, das 12h às 22h, e a partir do dia 2 de dezembro, abrirá um pouco mais cedo, das 11h às 21h.

Além da experiência gastronômica, o público também contará com música ao vivo e área kids. No comando das grelhas, o pitmaster da Nobre BBQ, Maurício Mota, traz a cultura do tradicional churrasco americano no estilo Brazilian Barbecue. Além dele, o especialista na técnica Fogo de Chão, Heider Rodrigues, apresenta essa modalidade para os visitantes do Clube do Fogo.

Completando a lista, o apaixonado por churrasco, Harley Borges, traz as experiências de grandes festivais do Brasil, assim como Henrique Santos, formado em gastronomia, busca aprimorar técnicas para oferecer aos clientes uma proteína de qualidade. Além dos baianos de peso, os boxes também receberão churrasqueiros de Sergipe para completar o sabor da festa.



"O Clube do Fogo é dedicado à cultura, lazer e entretenimento para toda a família. Cada detalhe do espaço foi pensado para trazer conforto para quem quer assistir aos principais jogos da Copa, ouvir uma boa música e, claro, para os amantes de um bom churrasco”, afirma o idealizador do projeto, Arthur Amaral.