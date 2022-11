Salvador recebe 7ª edição do Bahia Vinho Show com degustação e vendas

Com uma diversidade de vinhos para degustação e venda, a 7ª edição do Bahia Vinho Show, chega a Salvador nesta quinta-feira, 17, no Hotel Vila Galé Salvador, em Ondina. O evento, que vai até sábado, 19, terá stands expostos, com participação de produtores, importadores e distribuidores de todo o país.

Além disso, o evento contará com palestras de temas voltados não somente para a formação de mão de obra, como também para os amantes de vinho e entusiastas do tema. Também haverá mesas de queijos e pães disponíveis para os participantes que ainda poderão aproveitar e adquirir rótulos com valores praticados pelos distribuidores.

Os ingressos já podem ser adquiridos através do Sympla ou no site do evento. Cada acesso dá direito a um dia de evento e uma taça de cristal para a degustação dos rótulos disponibilizados pelos expositores. O evento é direcionado para maiores de 18 anos.

Palestrantes:

Os primeiros confirmados para palestrar nesta sétima edição do evento são:

Dia 17/11 - QUINTA-FEIRA:

Jaime D´Oliveira - Sommelier e Juiz internacional de vinhos

Palestra: Simplificando à Degustação dos vinhos, às 17 horas.

Evandro Lovatel - Vitivinicultor, Empresario, Professor, Sócio de controller da Vinícola Lovatel

Palestra: Cenários e Perspectivas da Vitivinicultura no Rio Grande do Sul, às 19 horas.

Dia 18/11 - SEXTA-FEIRA:

Jairo Pinto Vaz - Gestor da Vinícola Vaz e Pioneiro na Vitinicultura na Chapda Diamantina.

Palestra: A vitinicultura na Chapada Diamantina. Um novo terroir brasileiro, às 17 horas.

Ricardo Henrriques - Diretor Produção/Enólogo na Vitivinicola Santa Maria SA/Vinibrasil; Enólogo na Rio Sol; e Winemaker na Global Wines

Palestra: Expressão da uva syrah no Vale do São Francisco com degustação dirigida, às 17 horas.

Dia 19/11 - SÁBADO:

Esmeralda Alborghetti - Embaixadora da Vinifera Import, com certificações IWC (Intermediate Wine Certificate), Italian Wine Scholar em vinhos do Norte da Itália e atualmente aluna da ABS RS (Associação Brasileira de Sommeliers - Rio Grande do Sul).

Palestra: Vinhos italianos: uma celebração da diversidade e tradição

Expositores

Com mais de 400 rótulos e 12 expositores (importadores, distribuidores e produtores), o Bahia Vinho Show vai reunir parceiros de peso nesta sétima edição. Entre os importadores distribuidores e produtores, estão confirmados Vinifera, Oak Wine, Miolo, Fé Distribuidoras Ost, Global Wines, Qualimpor, Gran Cru, Zahil, Vinícola Santa Vitória, Vinícola Vaz, Sotero Wines, Vinícola Lovatel entre outros.