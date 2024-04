Salvador recebe edição da Connected Smart Cities na quinta-feira | A TARDE

O Centro de Convenções de Salvador receberá, nesta quinta-feira, 18, uma edição especial do Connected Smart Cities Regional Nordeste, o maior evento de conexões e negócios de Cidades Inteligentes do país. A ocasião terá 28 horas de conteúdo em seis palcos simultâneos, contando com 18 painéis e mais de 100 palestrantes.

Um dos palestrantes será o prefeito de Salvador, Bruno Reis. Também vão participar os secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes, e de Inovação e Tecnologia (Semit), Samuel Araújo.

O público-alvo do evento inclui prefeitos, secretários e outras lideranças dos nove estados nordestinos. Também vão participar Bernardo D’Almeida, presidente da Empresa de Informática (Emprel) da Prefeitura do Recife; Carlos Marques Dunga Júnior, superintendente de Trânsito e Transportes Públicos da Prefeitura de Campina Grande; Joanna Guerra, secretária de Planejamento da Prefeitura de Natal; entre outras lideranças de cidades do Nordeste.

O Connected Smart Cities vai abordar temas cruciais para o avanço das cidades nordestinas, como Cidades Prósperas, Cidades Empreendedoras, Cidades Participativas e Engajadas, Urbanismo Sustentável, Cidades Conectadas, Cidades Resilientes e Inclusivas, Mobilidade Ativa, Data Analytics, Tendências e Conectividade e Integração. Os participantes terão acesso a rodadas de negócios, workstations e uma exposição com as soluções e tecnologias mais inovadoras para a região.

Destaques regionais

A região Nordeste saiu na frente quando se trata de desenvolver cidades inteligentes, com exemplos de PDTCI, PMCI, PECI e outros formatos de plano que estruturam planejamentos eficientes para a transformação das cidades. Salvador foi a pioneira em uma plataforma de tecnologia inteligente em gestão do transporte, que desde 2015 monitora, em tempo real, todos os ônibus da cidade 24h por dia.

O Nordeste reúne 97 das 100 melhores escolas de anos iniciais do Brasil e no ensino fundamental 2 marca presença com 88 unidades. Além disso, a região é referência em investimentos em ambientes de inovação, em infraestrutura tecnológica, além da desburocratização para abertura de novas empresas.

Para enfrentar os desafios relacionados à infraestrutura e aos serviços públicos, o evento contará com a participação de empresas e concessionárias responsáveis pela distribuição de água, saneamento, telecomunicações e gestão de resíduos sólidos. Estas entidades, juntamente com especialistas do setor, compartilharão soluções já implementadas e servirão como modelos inspiradores para o desenvolvimento de outras cidades, visando superar os padrões nacionais.

Além disso, serão evidenciados os diversos pilares que compõem as cidades inteligentes e que já se destacam em municípios do Nordeste. Isso inclui o planejamento urbano, com ênfase no exemplar Plano de Cidades Inteligentes adotado por Salvador; a inovação tecnológica, impulsionada pelo Polo Tecnológico de Recife; a qualidade da educação básica, com notável desempenho em Fortaleza; a digitalização dos serviços públicos, exemplificada pela plataforma Ajuinteligente, de Aracaju; e o progresso econômico de várias cidades locais, além de avanços em empreendedorismo, segurança, energia e outros aspectos relevantes.