Salvador recebe pela segunda vez Conferência Oceânica do Brasil

Pelo segundo ano, Salvador sediará a Conferência Oceânica do Brasil, nos dias 6 e 7 de setembro, no teatro da Universidade Estadual da Bahia (Uneb). O evento gratuito acontece das 9h às 17h. A Conferência é uma das programações do X Festival das Baleias, que acontece de 6 a 10 de setembro na capital baiana.

O X Festival das Baleias, contempla atividades de educação ambiental na praia de Piatã e uma expedição a bordo do Catamarã para ver as baleias na costa soteropolitana. Para o encerramento das atividades, na próxima segunda-feira, 10, haverá shows de atrações musicais. As inscrições podem ser feitas através do site.

O objetivo é mobilizar a sociedade civil sobre a Cultura Oceânica, Eventos Climáticos e Racismo Ambiental. Serão abordados temas como Oceano enquanto Agenda Política, Pesca Sustentável e Gestão de Recursos Pesqueiros, Gestão e Certificação de Praias, Turismo Sustentável em Ambiente Marinho e Planos Municipais de Gerenciamento.

Promovido pelo Instituto Redemar Brasil, essa Conferência tem a participação de cientistas, membros das organizações do clima e meio ambiente do Brasil, estudantes, professores e a sociedade interessada nos problemas dos oceanos. A curadoria foi feita por William Freitas, ativista ambiental e presidente do Instituto Redemar Brasil, instituição voltada às ações de preservação e educação ambiental.

A Conferência terá como debatedores a cientista do Instituto Brasileiro de Biodiversidade, Simone Siag Oigman Pszczol, cientista do Instituto Brasileiro de Biodiversidade; Helio Valdinei Coelho, secretário de biodiversidade da prefeitura do Rio de Janeiro; Carmynie Barros, mestre em desenvolvimento rural e sustentabilidade; Maurício Bacelar; secretário estadual de Turismo do Estado da Bahia; Vitor Bandeira, coordenador Projeto Baleias Soteropilitanas; Rosario de Almeida, educadora ambiental, entre outros nomes do país.