Salvador sedia evento internacional do setor do petróleo e gás

Começou nesta quarta-feira, 24, no Centro de Convenções de Salvador, O Bahia Oil & Gas Energy 2023, evento internacional que discute o setor do petróleo e gás no mundo. Com inscrições gratuitas, o evento está sendo realizado pelo Sebrae, Polo Sebrae Onshore e Petronor e segue até sexta-feira, 26. O interessados podem conferir programação completa no site www.bahiaoilgasenergy.com.br.



Serão três dias de programação intensa para abordar temas relevantes aos segmentos de exploração e produção (upstream), transporte (midstream), refino (downstream), petroquímica, naval e transição energética. A edição deste ano do Bahia Oil & Gas Energy terá conferência técnica, feira de negócios, arena de inovação, arena ESG, encontros de negócios (PetroSupply Meeting), visitas a campo e agenda para estudantes.

O objetivo é promover um ambiente de negócios setorial para apresentar produtos e serviços, bem como debater temas que promovam maior produtividade às atividades petrolíferas, aliadas aos desafios sociais e ambientais. O evento busca também dar visibilidade às oportunidades de negócios para fornecedores de bens e serviços da indústria do petróleo, com especial atenção aos segmentos com maior vocação na Bahia, que incluem a exploração e produção onshore e offshore, os estaleiros e portos, e as indústrias petroquímicas.



Essa é a primeira edição da feira de negócios e a décima edição da conferência PetroNor após duas edições em Salvador (2009 e 2018), além de Aracaju (2010), Manaus (2011), Recife (2012), Mossoró, (2013), Natal (2016), Niterói (2014) e Vitória (2017).

O Bahia Oil & Gas é uma correalização do Instituto Politécnico da Bahia e da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (ABPIP), e conta com o apoio da 3R Petroleum, ACELEN, Bahiagás, Larco, Origem, Petrobras, PetroReconcavo e várias outras empresas fornecedoras de bens e serviços do setor.

Confira as principais atrações do evento

Conferência PetroNor

Apresentação do panorama atual do setor de exploração, produção, refino e transporte de petróleo e gás na Bahia e serão discutidas as opções de evolução da indústria nos próximos anos.

PetroSupply Meeting

O encontro promoverá intercâmbios comerciais entre empresas compradoras e empresas fornecedoras do setor, nacionais e internacionais.

Arenas Temáticas

As arenas Inovação e ESG são espaços dedicados ao debate e intercâmbio de ideias visando a promoção de atividades relacionadas como tecnologia, inovação, meio ambiente, transição energética e sustentabilidade sócio ambiental do setor.

Seção Técnica

Espaço para apresentação de trabalhos técnicos com ênfase nas áreas de geologia e geofísica, operação e manutenção em todos os segmentos do setor (upstream, midstream e downstream).