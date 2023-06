Salvador ‘sexta’ com 93 ocorrências registradas pela Codesal

Uma das principais capitais do Brasil, Salvador demonstra que está atolada de ocorrências nesta sexta-feira, 9. O recorte das 'missões' na capital da Bahia, conforme colhido pela reportagem do Portal MASSA! junto ao boletim de solicitações da Defesa Civil do município (Codesal), mostra, por bairros, os registros de ocorrências desde 00h da madrugada deste dia.

De forma geral, 93 solicitações foram registradas por 10 grupos distintos de localidades. Até às 14h49 desta sexta, Pau da Lima figurava no topo do quadro com 19 ocorrências consolidadas, sendo 12 por deslizamento de terra, 2 por infiltração, 2 por ameaça de deslizamento, 2 por ameaça de desabamento e 1 por ameaça de desabamento de muro.



Na vice-liderança do grupo está a região do Cabula/Tancredo Neves. Com 15 solicitações, o coletivo abrange 4 ameaças de desabamento, assim como 4 por ameaça de desabamento de muro, 3 por deslizamento de terra, 3 por infiltração e 1 por avaliação de imóvel alagado.



Uma das regiões mais afetadas, o Subúrbio Ferroviário, junto às Ilhas, também acumula uma considerável quantidade de ocorrências: 14 (5 - ameaça de desabamento; 3 - avaliação de imóvel alagado; 3 - deslizamento de terra; 2 - desabamento de muro; e 1 por ameaça de deslizamento).



Outras localidades



O bairro da Liberdade aparece com 10 missões. A Cidade Baixa, que compreende bairros como Ribeira, Massaranduba, Uruguai, Caminho de Areia, entre outros, soma 9 ocorrências, mesma quantidade dos bairros de Itapuã/Ipitanga. Cajazeiras, Barra/Pituba, Centro/Brotas e Valéria aparecem em seguida, com 7, 5, 4 e 1 ocorrências, respectivamente.



'Fds' de sol?

As fortes chuvas 'pegaram' em peso Salvador no último mês de maio, assim como na primeira semana de junho de 2023. Por outro lado, o clima ficará mais suave nos próximos dias, sobretudo no final de semana.

A Codesal aponta que, nesta sexta (9), o céu fica nublado a parcialmente nublado, com chances de até 70% de chuva fraca, moderada, a qualquer hora do dia, com riscos para deslizamento de terra.



Um dia depois, neste sábado (10), o céu aparece parcialmente nublado, com chances de até 40% de chuvas fracas, a qualquer hora do dia. Há risco para deslizamento de terra.



No domingo, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com chances de até 30% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia e risco de deslizamento. Eventuais emergências devem ser relatadas por meio do número 199.