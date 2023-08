Salvador tem aumento de quase 700% em número de casos de dengue

Salvador apresentou um aumento significativo no número de casos de dengue. Segundo o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Ciev-SSA), foram registrados 669,8% mais casos em relação ao mesmo período em 2022.

De acordo com boletim, a capital baiana contabilizou um total de 9.361 casos prováveis, sendo que 1.009 precisaram ser hospitalizados. Com isso, a taxa de incidência em Salvador chega a 321,1 casos para cada 100 mil habitantes.

Até o momento, a pasta de saúde municipal informou que cinco óbitos foram registrados em detrimento da doença. A taxa de letalidade da arbovirose corresponde a 0,3%.

De acordo com o balanço do Ciev-SSA, o bairro de Itapuã foi o que mais teve registros de casos de dengue, com 1.868 contabilizados no total, até o início de agosto (veja o boletim abaixo).

Zika e Chikungunya

O boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também atualizou os dados de zika e chikungunya na capital baiana. Até o momento, foram 579 casos prováveis de chikungunya, com uma taxa de incidência equivalente a 19,9 infectados para cada 100 mil habitantes. A pasta ainda informa que ainda não foram registrados óbitos pela doença.

Com relação à zika, o número de pessoas com prováveis casos em Salvador é 891. O dado representa um aumento de 2127,5% em relação ao mesmo período em 2022. Dentro do montante de casos, houveram quatro gestantes contaminadas.

Confira o balanço abaixo: