Salvador tem fim de semana chuvoso; confira previsão

O fim de semana na capital baiana promete ser de chuva, neste sábado, 27, e domingo, 28. De acordo com informações da previsão do tempo divulgadas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), para hoje, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia.

No domingo, 28, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. O órgão municipal ainda alerta para risco de deslizamentos de terra devido aos acumulados dos últimos dias.

As temperaturas deverão variar entre a mínima de 22°C e a máxima de 29°C. A Codesal também informou que mantém plantão de 24h todos os dias da semana.