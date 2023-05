Salvador tem manhã de chuva nesta quinta com tendência de continuidade

Como tem acontecido durante toda a semana, Salvador amanheceu com tempo fechado nesta quinta-feira, 25. As regiões do Engenho Velho de Brotas e Centro foram as duas localidades que mais registraram acúmulo de chuvas nas últimas 6h.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o Engenho Velho de Brotas registrou 12,8mm de chuva nas últimas 6 horas e o Centro 12,6mm.

Segundo o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macedo, apesar do alto indíce das últimas 12 horas, o impacto maior ocorreu na última hora, entre as 6h e 7h da manhã. A perspectiva é de continuidade das chuvas ao longo do dia.

A Defesa Civil fez um alerta de continuidade de chuvas, com risco para alagamento e deslizamento de terras e enfatizou a necessidade de que qualquer emergência deve ser comunicada através do 199.

Em alguns pontos da cidade o trânsito ficou complicado por conta alagamentos como em trechos das Avenidas Paralela, ACM e Vasco da Gama.

| Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

