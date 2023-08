Salvador terá evento gratuito sobre vendas pelo WhatsApp; confira

Na quinta-feira, 17, às 9h, a CDL Salvador e o Sebrae Bahia vão repetir o evento gratuito com o tema ‘Dicas de vendas pelo WhatsApp Business’.

Ministrada por consultores do Sebrae, a palestra acontece na sede da CDL Salvador, Rua Carlos Gomes, 1063, Aflitos, e também será transmitida por link digital ao vivo somente para os participantes inscritos, e é destinada para empreendedores que visam o crescimento do próprio negócio no ambiente online e e-commerce.

Com vagas limitadas, o evento vai mostrar como o WhatsApp pode ser um canal de vendas, com dicas necessárias para a realização de uma comunicação direta e eficaz, gerando conversões e um contato mais próximo com os consumidores.

Para a edição de agosto do Quintas Empreendedoras, todo o público interessado deve fazer a sua inscrição entrando em contato direto com o email [email protected] para receber, preencher e devolver a ficha completa de inscrição, ou então através do link acima da lojinha do Sebrae Bahia.

O projeto Quintas Empreendedoras foi criado com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo na capital soteropolitana. Acontece sempre numa quinta-feira do mês e dá espaço para renomados palestrantes darem treinamentos sobre temas específicos como gestão empresarial, administração de crises, estratégias de marketing, comunicação empresarial, entre outros.

SERVIÇO

O quê: Quintas Empreendedoras, sobre o tema ” Dicas de vendas pelo WhatsApp Business”

Quando: quinta-feira (17/08), às 9h

Onde: sede da CDL de Salvador, Rua Carlos Gomes, n.º 1063, Ed. CDL, Aflitos

Quanto: gratuito, inscrição pelo email [email protected] ou pelo link http://bit.ly/3OhiTgcwhatsAppbusiness