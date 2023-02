Saphyra Luz é eleita primeira Rainha LGBTQIA+ do Carnaval de Salvador

A drag queen Saphyra Luz foi eleita a primeira Rainha LGBTQIA+ do Carnaval de Salvador, após concurso realizado no Palco Multicultural, no Centro Histórico. O evento teve boa adesão do público e a vencedora foi premiada com um cheque de R$ 1,5 mil.

A competição, organizada pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), foi voltada para pessoas trans, travestis, não-binárias e drag queens. O concurso avaliou itens como performance, alegria, empatia e simpatia, aos moldes das tradicionais escolhas do Rei Momo e da Rainha do Carnaval.

Saphyra Luz fez discurso de agradecimento aos jurados e ao público presente no local e se mostrou feliz.

“É uma honra representar essa classe. Estou carregando o peso de muitas que vieram antes, que estão comigo e que vêm depois de mim. Ser a primeira, para mim, é uma honra. Estou muito feliz”, disse.

Drag queen há oito anos, a vencedora reforçou a importância do concurso no combate à LGBTQIA+fobia.

“Usamos esse espaço em pleno Carnaval para conscientizar a população. Costumo dizer que uso a minha arte, a minha cor e o meu brilho para dar um tapa na cara do preconceito. É dessa forma que vou levando a palavra”, afirmou.

A segunda colocada, Yara Sereya, ficou com o prêmio de R$ 1,2 mil. Na terceira colocação, Isabela Iasminy, ficou na terceira posição e levou R$ 1 mil para casa.

O humorista Luís Salém, que tem importantes atuações em programas de TV, acompanhou a competição e ressaltou o caráter agregador da festa.