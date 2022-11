Scream Festival tem 64 horas de conteúdo e soma 50 mil interações

A 5ª edição do Scream Festival 2022 chegou ao fim com cerca de 50 mil interações e 64 horas de conteúdo sobre criatividade, inovação e negócios do Norte-Nordeste. O evento foi realizado pela Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP) no Centro Histórico de Salvador, nos dias 3 e 4 de novembro.

Nesta edição, o Scream recebeu 120 palestrantes nacionais e internacionais, que abordaram os temas de empreendedorismo, transformação digital, diversidade e inclusão, e muito mais. O evento ofereceu aos participantes a possibilidade de seguir a sua própria grade de conteúdos, abrindo espaço para viver diversas experiências dentro do festival.

"A ABMP tem a felicidade de organizar o Scream Festival desde 2018, sempre com o objetivo de apresentar como a criatividade é usada para gerar inovação e como essa inovação fomenta o empreendedorismo, gerando negócios, renda e emprego. Ao longo dos anos temos conectado importantes atores da cidade a profissionais e pesquisadores de todo o mundo, promovendo um intercâmbio transformador não só para a cidade, mas para todo o país", destaca Lucas Reis, Presidente da ABMP.



Já com planos para 2023, o Scream Festival 2022 encerrou a sua 5ª edição com uma festa no Teatro Gregório de Matos, ao som do Afrobapho.