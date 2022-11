Sebrae Bahia fortalece afroempreendedorismo no Novembro Negro

O Festival Afrofuturismo chega à sua quarta edição, com o tema ‘Por uma abolição econômica’. O evento, realizado em parceria com o Sebrae, reforça as ações do Novembro Negro com uma programação voltada para o fortalecimento do afroempreendedorismo, e acontece dessa sexta-feira, 18, até o sábado, 19, no Centro Histórico de Salvador.

Os encontros ocorrerão em conhecidos pontos turísticos da capital baiana: Teatro Gregório de Mattos, Palacete Tira Chapéu, Largo Tereza Batista, além do novo Hub de Inovação do centro histórico, a Casa Vale do Dendê.

Nomes ligados às áreas de tecnologia, inovação e temas relacionados à inclusão e protagonismo afrodescendente estão confirmados na programação do Afrofuturismo. Entre eles, se destacam os de Melina López, gerente de marketing de produto e inclusão na Google, Javonté Anyabwelé vice-presidente da Carnival Cruise, Kamil Olufowobi, CEO da MIPAD Global, Aaron Mitchel, diretor de RH na Netflix, e Lula Rodrigues, CTO da Escola 42. A programação completa pode ser conferida no site.

Para potencializar o protagonismo e a força do empreendedorismo feminino, o Sebrae realiza no dia 26 de novembro, a 1ª Expo Pretas Colabore, na agência Sebraelab, no Espaço Colabore, localizado no Parque da Cidade. Além de marcar as ações do Novembro Negro, o evento faz uma alusão ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado no próximo dia 19. As inscrições gratuitas podem ser feitas através do link.