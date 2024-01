Segundo suspeito da morte de PM no IAPI é morto; saiba quem é | A TARDE

O segundo suspeito de envolvimento na morte do soldado da Polícia Militar Guilherme Alves Pinheiro, de 25 anos, foi morto em confronto com a polícia na manhã desta sexta-feira, 5, em Vila de Abrantes, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.



De acordo com apurações do Portal A TARDE, o suspeito foi identificado como Vitor Barros dos Santos, mais conhecido como "Maloy”.

Informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) dão conta de que o suspeito foi baleado na tentativa de escapar dos policiais. Na ação, o criminoso teria atirado contra os agentes e houve confronto. Maloy foi atingido e chegou a ser socorrido para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu. Um policial militar ficou ferido por estilhaços.

Com o traficante foram apreendidos uma pistola calibre 40, carregador e munições. As ações de inteligência continuam sendo realizadas para identificar e prender outros integrantes da organização criminosa.

Quem era Maloy

O suspeito foi identificado como Vitor Barros dos Santos, mais conhecido como "Maloy”. | Foto: Reprodução

Velho conhecido da polícia, Maloy integrava a facção criminosa denominada Comando Vermelho (CV) com atuação na comunidade de Bem Amado, no IAPI, região onde o soldado foi morto na última terça-feira, 2.



Em seu currículo no crime, ele já acumulava passgens por tráfico de drogas em 2013 e 2019 e por estar realizando disparos de arma de fogo na Floresta do IAPI, em um paredão.

Na terça, no mesmo dia em que o agente foi baleado na cabeça e morreu, o homem apontado como responsável pelo disparo que culminou na morte do soldado, foi baleado e preso.