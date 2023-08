Seis baleados durante festa com trio elétrico em Alto de Coutos

Seis pessoas foram baleadas durante uma festa clandestina que contava até com um trio elétrico em Alto de Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. De acordo com a Polícia Militar, um casal terminou morrendo. Um criança de 2 anos também foi atingida pelos disparos.

O atentado foi registrado na tarde de domingo, 20, no final de linha do bairro. Durante a festa, segundo a polícia, houve um desentendimento entre dois grupos. Durante a confusão, homens começaram a atirar. Seis pessoas foram baleadas, sendo que um casal terminou morrendo no local.

Outras quatro vítimas foram socorridas para a emergência do Hospital do Subúrbio, entre elas uma criança de 2 anos, que não teve a identidade revelada. O estado de saúde dela é considerado delicado. De acordo com a Polícia Militar, por se tratar de um evento clandestino, não foi solicitado reforço na segurança. Os homens envolvidos na troca de tiros não foram localizados.