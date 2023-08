Seis embarcações fazem a travessia entre Salvador e Mar Grande

A Travessia Salvador-Mar Grande registra nesta quarta-feira, 30, fluxo tranquilo de embarque, que ocorre sem filas, neste momento nos terminais de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e no Náutico da Bahia, na capital. O sistema cumpre saídas pontuais e a cada 30 minutos nos terminais. Seis embarcações estão em tráfego.

A última saída de Mar Grande está programada, hoje, para as 18h. Já de Salvador, os usuários serão atendidos até às 19h30, horário em que a última embarcação deixará o Terminal Náutico. A Baía de Todos-os-Santos apresenta boas condições de navegação. As embarcações estão fazendo o percurso da travessia em tempo médio de 40 minutos.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo



Para a Travessia Salvador-Morro de São Paulo, o movimento de procura e venda de passagens é moderado nesta quarta-feira. O primeiro catamarã deixa o Terminal Náutico às 9h. Os horários seguintes serão às 13h e 14h30

Já no Terminal de Morro de São Paulo, a primeira saída ocorrerá às 9h. Os demais horários do dia saindo de Morro são 11h30, 13h30 e 15h A viagem direta de catamarã dura duas horas e 20 minutos. As passagens podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias no Terminal Náutico.

Passeio às Ilhas - As escunas que operam o tradicional “Passeio às Ilhas” também estão em tráfego e têm boa procura pelos turistas. A partir das 8h começam a sair do Terminal Náutico. O tour pelas ilhas inclui no roteiro paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. O retorno a Salvador acontece às 17h30. O passeio tem tarifa de R$ 100 por pessoa.