Semob estima aumento de 40% no número de usuários do Expresso Salvador | A TARDE

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) estima aumentar em 40% o número de usuários do Expresso Salvador durante o Carnaval 2024. No ano passado, nos seis dias de festa, 120 mil pessoas utilizaram o modal de transporte que disponibiliza linhas expressas para os circuitos Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Centro), com pontos de embarque nos principais shoppings da cidade.

A novidade deste ano é que os usuários poderão utilizar o aparelho celular para embarcar nos coletivos. No aplicativo KIM é possível comprar a passagem e gerar um QR Code que é lido pelo validador do ônibus ao ingressar no coletivo. Além do aplicativo, passageiros podem comprar os créditos em postos fixos montados nos shoppings de Salvador.

Em 2023, o sistema QR Code foi implementado no formato de teste para alguns usuários e, neste carnaval, a alternativa será ampliada para todo o público que desejar ir para a folia utilizando o Expresso Salvador. De acordo com o secretário da Semob, Fabrizzio Muller, o avanço tecnológico com leitura QR Code visa melhorar a qualidade do serviço oferecido a baianos e turistas que brincam o Carnaval na capital baiana.

O gestor ressalta que uma longa fase de testes foi necessária para implementar o sistema. “Em 2023 fizemos os testes, trabalhamos ao longo do ano no aprimoramento e todas as questões foram resolvidas para que em 2024 a gente tenha um ambiente favorável à utilização desse sistema. Trabalhamos com toda a equipe testando a leitura em QR Code com o objetivo oferecer conforto e um serviço de alta qualidade para população que vai utilizar o Expresso Salvador”, frisa Muller.

Para quem escolher fazer uso do cartão físico, há opção de validar cartões utilizados em anos anteriores, basta recarregar através do aplicativo ou nos postos do Expresso Salvador. A recomendação é de que a compra seja feita antecipadamente, para evitar filas e gerar mais comodidade aos foliões.

“As pessoas ficam agitadas para chegar aos circuitos, sendo assim o ideal é já sair de casa com o código de barras da passagem. Trabalhamos para que o Expresso seja a melhor forma de chegar à folia, é o transporte oficial do Carnaval de Salvador”, conclui Muller.

Funcionamento – Com valor de R$18 por trecho (ida ou volta), os ônibus partem dos shoppings da capital baiana, com intervalos de saída a cada 20 minutos. Os veículos possuem ar-condicionado e são 100% adaptados. Quem optar por ir de carro até um dos shoppings de partida terá o estacionamento incluso no valor do bilhete.

Uso do aplicativo – Caso não tenha o aplicativo, basta baixar o app no smartphone, fazer o cadastro e adquirir a passagem. Para adqurir a passagem por meio do QR Code, basta selecionar a opção “QR Code” na página inicial no cartão Expresso Salvador e em seguida em “Comprar QR Code”, inserir o valor desejado e realizar o pagamento. Depois de creditado o saldo, é possível gerar o QR Code selecionando o trecho desejado e, assim, pagar a passagem no validador/bloqueio.

Ele ficará disponível durante 12 horas, e se expirar e não for utilizado, o valor volta para a conta e pode ser gerado novamente. É necessário gerar um QR Code para cada viagem realizada. Após o Carnaval, o usuário poderá solicitar que o saldo QR Code seja transferido para um cartão SalvadorCard para ser utilizado nas linhas de transporte municipais. Para isso, clique no menu QR Code, opção “Transferência de Crédito”. A solicitação pode ser feita a partir do dia 19 de fevereiro e ficará disponível até 60 dias após o término da folia.

Onde comprar – Além do aplicativo KIM, o Expresso Salvador também pode ser adquirido em quaisquer dos postos do serviço, montado no primeiro piso do Shopping Paralela, no Salvador Shopping, e no Salvador Norte Shopping, sempre no horário de funcionamento dos centros comerciais.