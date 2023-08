Shows, procissão e missa campal encerram festa à Santa Dulce

A festa em homenagem a Santa Dulce dos Pobres foi encerrada neste domingo, 13, com procissão, missa campal e apresentações musicais no Largo de Roma, na região da Cidade Baixa, em Salvador. A programação começou no dia 1º de agosto.

No último dia da programação, uma missa campal presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha, foi realizada no local. Logo após, foi realizada a Procissão Luminosa, quando a Imagem de Santa Dulce foi conduzida pelos fiéis pelo Caminho da Fé, com ida até a Igreja do Bonfim e retorno para o Santuário Santa Dulce.

A Praça Irmã Dulce também foi palco para apresentações musicais, que teve como atrações o Padre Antônio Maria, intérprete de músicas católicas e autor de Amor sem Palavras, canção que exalta a grandeza espiritual do “Anjo Azul dos Alagados”. As celebrações ainda contaram com um show do sanfoneiro cearense Waldonys, Embaixador de Santa Dulce, que preparou um repertório com a música Doce Luz, de Chico Gomes e Léo Passos, tema da Canonização de Irmã Dulce.

Ao longo dos 13 dias de festejos em homenagem a Santa Dulce, foram realizadas diversas ações, como shows, missas, procissões, carreatas, serviços nos campos da saúde e jurídico, peça teatral, exibição de filmes e inaugurações. Entre as atividades oferecidas estavam peças teatrais, exibição de filmes sobre a primeira santa brasileira, além de atrações musicais e quermesse.