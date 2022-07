SIMM oferece 40 vagas de empregos nesta sexta-feira

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM), de Salvador, oferecerá 40 vagas de emprego nesta sexta-feira, 8. Os interessados devem agendar o atendimento no site de agendamento da Semdec.

As pessoas com deficiência visual podem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005. Devido à pandemia de Covid-19, os atendimentos estão sendo realizados de forma híbrida, presencial ou remotamente, sendo este último via Whatsapp.

A escolha da modalidade deve ser feita no momento do agendamento (confira todas as vagas disponíveis abaixo).

Atendente de cafeteria

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência na área.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Assistente financeiro

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível Excel avançado.

Salário R$2.500,00 + benefícios

1 vaga

Agente de microcrédito

Ensino médio completo, seis meses de experiência nas seguintes áreas: vendas, atendimento ao público, vendas de consórcios, créditos bancários, curso na área será um diferencial.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Ajudante de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de farmácia hospitalar

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em farmácia hospitalar e vivência na área administrativa.

Salário R$1.456,00 + benefícios

1 vaga

Técnico em Radiologia (vaga temporária de 90 dias)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em realização de exame de Tomografia e CRTR ativo.

Salário R$2.089,00 + benefícios

1 vaga

Consultor de vendas

Ensino médio completo, três meses de experiência, desejável vivência nas seguintes áreas: vendas, atendimento ao público, vendas de consórcios.

Salário a combinar + benefícios

5 vagas

Cozinheiro

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Motorista de van (vaga exclusiva do programa Simm Mulher)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH D, Curso Atualizado de Condutor de Passageiros, Noções de Mecânica Básica e Vivência com Fretamento será um diferencial

Salário a combinar + benefícios

3 vagas

Técnico em equipamentos de ginástica

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH A/B, Curso de Eletrotécnico ou Eletromecânico ou Mecânico, ter disponibilidade para viajar.

Salário R$1.300,00 + benefícios

2 vagas

Embalador

Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, desejável ter trabalhado em Fábrica ou com embalagem de alimentos, vaga zoneada para moradores de Simões Filho ou Suburbana.

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 vagas

Ajudante de padaria

Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Simões Filho ou Suburbana.

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de licitação

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Conhecimento de Informática e nota fiscal eletrônica.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar administrativo (vaga de estágio exclusiva do programa Simm Mulher)

Ensino médio incompleto (cursando a partir do 2º ano à noite), sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento em pacote office, vaga zoneada para os bairros: Tancredo Neves, Engomadeira, Cabula, Barros Reis e Pirajá

Bolsa a combinar + benefícios

1 vaga

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário a combinar + benefícios

10 vagas

Manicure

Ensino médio completo, três meses de experiência, conforme a Nova Lei Trabalhista a Contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual).

Comissão

1 vaga

Técnico de suporte de rede de computadores júnior

Ensino superior incompleto (estar cursando a partir do 2º semestre a noite), 6 meses de experiência, ter conhecimento com manutenção de rede de computadores e segurança da informação

Salário R$1.502,23 + benefícios

1 Vaga

Técnico em acessório automotivo

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter CNH A e Moto, conforme nova lei trabalhista a forma de contratação será no regime MEI.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Assistente de PCP

Ensino superior completo em Administração ou Engenharia de Produção, seis meses de experiência, imprescindível Excel avançado.

Salário R$2.200,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico a diesel

Ensino médio completo, seis meses de experiência no conserto de equipamentos pesados (guindaste, carretas e caminhão munck) imprescindível CNH B, Curso técnico na área, ter conhecimento em mecânica, hidraúlica e pneumática.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas