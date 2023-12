Simm oferece 40 vagas para esta sexta-feira | A TARDE

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 40 vagas de emprego em Salvador para esta sexta-feira, 15. Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Vendedor interno

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável atuação com vendas de produtos de informática.

Salário: R$1.402,00 + benefícios

Vagas: 2

Analista fiscal (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência, perfil de liderança, experiência com Impostos Federais e Estaduais, emissão de guia de recolhimento, acompanhamento de auditoria, conciliação contábil das contas patrimoniais, elaboração de relatórios, conhecimento com pacote office, noções de sistemas corporativos integrados (ERP), disponibilidade de horário e para viajar.

Salário: R$3.000,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com confeitaria, disponibilidade para trabalhar noite/madrugada em regime de escala 12 x 36 e no restaurante na Avenida Tancredo Neves.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Cabeleireira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Contratação por MEI (Micro Empreendedor Individual).

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com máquina reta e overloque.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Escovista (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Contratação por MEI (Micro Empreendedor Individual).

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de depósito

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável experiência na área de logística.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Atendente de loja

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Mecânico de refrigeração

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso de Eletromecânica ou Técnico em refrigeração, desejável CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Ajudante prático de refrigeração

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, curso na área, desejável CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Assistente de Marketing

Requisitos: Ensino superior cursando Marketing ou Publicidade e Propaganda, seis meses de experiência, conhecimento em Marketing Digital e no Sistema Canva Pró.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar contábil

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com apuração de impostos.

Salário: R$1.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de departamento de pessoal

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com folha de ponto, admissão, demissão, férias e e-social.

Salário: R$1.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Repositor de hortifruti ou frios

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência apenas como jovem aprendiz ou estágio nas funções de repositor, auxiliar de depósito, auxiliar armazenamento ou auxiliar de estoque. Desejável ter trabalhado com produtos perecíveis ou alimentícios, disponibilidade para trabalhar em Ondina ou Alphaville e em fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Cozinheiro em geral (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência.

Salário: R$1.510,37 + benefícios

Vagas: 2

Agente de turismo

Requisitos: Ensino superior cursando Turismo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Pintor de veículos

Requisitos: Ensino fundamental, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Preparador de veículos

Requisitos: Ensino fundamental, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Capoteiro

Requisitos: Ensino fundamental, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Mecânico de motor a diesel

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, desejável experiência com motores de embarcações.

Salário: R$2.000,00 + benefícios

Vagas: 1

Vendedor arte finalista

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com vendas, Corel Draw, Photoshop e arte final.

Salário: R$1.477,00 + benefícios

Vagas: 1

Costureiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 4