O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 66 vagas de emprego para esta sexta-feira, 11. Os candidatos devem acessar o site da Semdec para agendar o atendimento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via WhatsApp; a escolha é feita no momento do agendamento.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento.

Confira as vagas:

Consultor de Vendas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual)

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Lavador de roupa (vaga exclusiva ao programa SIMM Mulher)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

4 Vagas

Passador de roupa (vaga exclusiva ao programa SIMM Mulher)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

4 Vagas

Auxiliar de Estoque

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores de bairros próximo a Avenida Tancredo Neves

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Técnico de Edificações

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Conhecimento em AutoCad ou software similar e está inscrito no Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT).

Salário R$2887,22 + benefícios

1 Vaga

Técnico em manutenção de equipamentos de informática

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em sistema de escala 12 x 36

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 Vaga

Padeiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Garçom

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade para trabalhar noite e morar em bairros próximo ao Rio Vermelho

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Pedreiro ( vaga temporária de 90 dias )

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Ajudante prático de pedreiro ( vaga temporária de 90 dias )

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Serralheiro ( vaga temporária de 90 dias )

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em altura, desejável curso de NR-35.

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Operador de Empilhadeira Elétrica

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: CNH B, curso na área, disponibilidade para trabalhar noite/madrugada e em Simões Filho

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Atendente comercial

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Conhecimento de Informática e experiência em ambas as áreas: vendas interna e externa, desejável vivência no ramo alimentício Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Operador de Empilhadeira

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH B

Salário R$1.500,00 + benefícios

1 Vaga

Gerente de Açougue

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, im prescindível experiência na área

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Designer Gráfico

Ensino superior completo em Publicidade, Marketing ou Designer, 6 meses de experiência, requisitos impresindíveis: Experiência com pacote adobe (AI, OS, ID, PR, AE), conhecimento intermediário no programa FIGMA e disponibilidade para morar em São Paulo

Salário R$3.000,00 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de Lavanderia (VAGA EXCLISVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário R$1.212,00 + benefícios

2 Vaga

Açougueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Ajudante de Montagem de Estruturas Metálicas ou Industrial ou Construção Civil

Ensino médio completo, 6 meses experiência

Salário R$1.498,50 + benefícios

10 Vagas

Barman

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vaga zoneada para o Rio Vermelho e bairros próximos, ter disponibilidade para trabalhar a noite

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Cumim

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vaga zoneada para o Rio Vermelho e bairros próximos, ter disponibilidade para trabalhar a noite

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Vendedor interno (vaga temporária 90 dias)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Requisitos Imprescindíveis: Ter experiência com vendas de roupas ou sapatos ou materiais esportivos, disponibilidade de horário e conhecimento de informática

Salário a combinar + benefícios

8 Vagas

Recepcionista de Laboratório (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, com ou sem experiência, imprescindível ter conhecimento de informática intermediário

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas