Simm oferece vagas de emprego para esta terça-feira; confira

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM) está com vagas de emprego para esta terça-feira, 28. Para agendar o atendimento é necessário acessar o site a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida. A escolha acontece no momento do atendimento. Para as vagas que exigem experiência deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Veja as vagas:

Cozinheiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter fácil acesso para Simões Filho.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Técnico em eletrotécnica

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento em sistemas de CFTV, Comandos elétricos e redes, ter curso técnico em Eletrotécnica ou Mecatrônica.

Salário R$1.506,00 + benefícios

1 Vaga

Professor de Música

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Professor de series iniciais - Estágio (VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino superior cursando Pedagogia a partir do 6º semestre, sem experiência.

800,00 ( Bolsa ) + transporte

5 Vagas

Mecâncio de automóveis

Ensino médio completo, 6 meses de experiência na área

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Atendente de balcão de peças automotivas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível comprovação na área de PEÇAS AUTOMOTIVAS. Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Costureira

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Mecânico de Manutenção de Ônibus

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível CNH D, ter experiência em empresa de transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e fretamento será um diferencial

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Vendedor de Ferramentas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: VIVÊNCIA COMO OPERADOR DE CAIXA E VENDAS DE FERRAGENS.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Atendente Operacional de Frotas de Motocicletas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH A, pacote office e excel intermediário; experiência na área de locação de veículos, ter CNH B será um diferencial

Salário R$1302,00 + benefícios

1 Vaga

Assistente de Escrituração Fiscal (VAGA EXCLUSIVA PARA PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de Açougue

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao bairro Simões filho; Lauro de Freitas; Ondina; Vitória; Pituba e Imbui

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Açougueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao bairro Simões filho; Lauro de Freitas; Ondina; Vitória; Pituba e Imbui

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Recepcionista de Hotel

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Calçada, disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Dedetizador

Ensino fundamental completo, sem experiência, imprescindível CNH A e B

Salário R$1.302,00 + benefícios

3 Vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Empacotador (vagas exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Stella Mares, Ondina, Vitória e Pituba

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas