Super Bahia 2023 acontece em julho no Centro de Convenções

A Super Bahia 2023, feira e convenções baiana de supermercados, atacados e distribuidores, acontece em Salvador, de 11 a 13 de julho, no Centro de Convenções de Salvador, na orla da Boca do Rio. O evento, que está em sua 12ª edição, definiu o tema: Inovação Transformando o Varejo e pretende discutir de que maneira as novas tecnologias podem ser aplicadas aos pequenos empreendimentos.

Mais de 150 empresas nacionais e internacionais vão participar dos três dias da feira, que tem a expectativa de movimentar R$ 400 milhões em negócios, um aumento de aproximadamente 15% em relação ao ano passado. A Associação Baiana de Supermercados (Abase) completa ainda 50 anos de fundação e tem, pela primeira vez, uma mulher no cargo de presidente, Amanda Vasconcelos.

O público do evento é estimado em até 20 mil pessoas, que vão poder visitar estandes de marcas espalhados em dois pavilhões do espaço.

Em 2022, os grandes destaques do evento foram o robô-drone, que auxilia o supermercadista na reposição do estoque, e o caminhão 100% elétrico. Para a 12ª edição estão previstos lançamentos de sistemas com Inteligência Artificial e produtos visando a sustentabilidade do negócio.

A Super Bahia é voltada para fornecedores, distribuidores e empresários do setor de alimentos. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do site ou pelo telefone (71) 3444-2888. Não será permitida a entrada de menores de 18 anos.

Serviço

O quê? 12ª edição Super Bahia - Feira e Convenções Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores

Quando? De 11 a 13 de julho

Onde? Centro de Convenções de Salvador, Boca do Rio

Inscrição Site ou pelo telefone (71) 3444-2888. Gratuito