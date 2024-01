Suspeito de abusar crianças em Camaçari é professor de escola pública | A TARDE

O homem de 57 anos, que foi preso em flagrante suspeito de abusar sexualmente duas crianças na piscina de um condomínio em Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador, é professor da rede municipal de Olindina, município a cerca de 200 quilômetros da capital baiana.

O docente foi solto no sábado, 13, depois de passar por uma audiência de custódia.

A Prefeitura de Olindina afirmou, em nota, que o professor está de férias em outra cidade e que a entidade acompanha o caso para adotar as medidas necessárias no âmbito administrativo. Além disso, a gestão municipal se solidarizou com as vítimas.

Procurada para mais esclarecimentos, a defesa do suspeito informou que não irá se pronunciar sobre o caso.