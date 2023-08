Suspeito de agredir e roubar arma de policial é preso no Centro

Um homem suspeito de agredir e roubar a arma de um agente da polícia civil durante um assalto em Salvador foi preso nessa segunda-feira, 01, no Centro da cidade. O crime foi registrado por câmeras de segurança no dia 23 de julho na Praça da Piedade, a poucos metros da sede da Polícia Civil.

Além da agressão e roubo, o suspeito, também responde pelos crimes de ameaça, resistência e coação. Ainda de acordo com a polícia, o homem foi preso dois dias após o crime, mas terminou sendo liberado após passar por audiência de custódia. O polícia sofreu ferimentos após receber socos no rosto. O comparsa não foi localizado. A polícia não informou se a arma do policial foi localizada.