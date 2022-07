Suspeito de associação ao tráfico e roubo é preso na Estrada do Derba

Um homem com passagens por associação ao tráfico de drogas e roubo foi preso, na manhã desta quarta-feira, 13, após ser flagrado com três submetralhadoras, um revólver calibre 38 e um simulacro de pistola, na região da Estrada do Derba, em Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o homem é apontado como segurança do tráfico da localidade ‘Encantada’ e foi encontrado em um imóvel utilizado para armazenar drogas e armamentos.

"Quando recebemos as denúncias fomos informados que ele era o responsável por fazer a distribuição e receber o abastecimento dos entorpecentes. Então, junto com a 19ª CIPM e 8ª DT, iniciamos os levantamentos de área e hoje realizamos a captura", disse o comandante da 31ª CIPM, major Joel Batista Batalha.

De acordo com a SSP-BA, além das armas, as equipes encontraram três tabletes de pasta base de cocaína, oito quilos de maconha, 800 pedras de crack, balança eletrônica, uma lança inox e uniformes camuflados.

A SSP-BA informou ainda, que o homem foi apresentado na 8ª DT, onde foi ouvido pelo delegado titular da unidade, delegado Alfredo Mehmeri.

“Já sabemos que ele tem histórico em cometer crimes de tráfico e roubo e, durante o depoimento, vamos descobrir como ele atuava e se contava com a participação de outros envolvidos”, disse Mehmeri.