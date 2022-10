Suspeito de filmar estudante em banheiro é preso

Suspeito de filmar uma mulher em um banheiro de um centro comercial em Salvador, um homem foi preso neste sábado, 29. A própria vítima, que é aluna de um curso pré-vestibular da capital baiana que funciona no Caminho das Árvores foi quem viu a ação e correu atrás do suspeito, de acordo com informações da TV Bahia.

De acordo com entrevistada pela TV, ela e outros estudantes voltavam do intervalo quando viram a colega saindo do banheiro dizendo que o homem a filmou por cima da porta do banheiro.

"Estávamos voltando do intervalo do almoço e nossa amiga havia ido ao banheiro sozinha. Ele [suspeito] estava na frente correndo e ela pedindo para ele parar. Ele estava filmando a menina por cima da porta do banheiro", relatou a testemunha.

Ainda segundo ela, o suspeito foi imobilizado por seguranças do prédio vizinho até que a Polícia Militar chegasse.

Tanto a vítima quanto o suspeito foram encaminhados à Central de Flagrantes, de acordo com informações da PM.