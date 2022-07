Suspeito de homicídio qualificado em Madre de Deus é preso no IAPI

Um jovem de 21 anos foi preso no bairro do IAPI em Salvador, na quinta-feira, 28, por suspeita de homicídio qualificado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele também era investigado por violência doméstica contra uma tia.

A ação contou com policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas e da 2ª Delegacia Territorial (DT/Liberdade). De acordo com a SSP, o jovem é suspeito de tentar matar dois homens em Madre de Deus, além da investigação na Deam por violência doméstica.

O compartilhamento de informações entre as duas unidades da Polícia Civil ajudou na localização do preso e no cumprimento da determinação judicial expedida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador.

A SSP informou que o suspeito foi submetido ao exame de lesão corporal e foi apresentado na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), de onde será transferido ao sistema prisional.