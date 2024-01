Suspeito de integrar facção criminosa é preso em Salvador | A TARDE

Policiais da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar prenderam um homem suspeito de integrar uma das maiores facções criminosas do estado. O caso aconteceu na manhã deste sábado, 23, na localidade do Beira Rio, no bairro de Itapuã, em Salvador.

Conforme a PM, uma guarnição estava em ronda quando visualizou elementos realizando tráfico de drogas. Ao perceberem aproximação dos policiais, os suspeitos empreenderam fuga e dispararam contra os agentes. Houve revide e troca de tiros.

Após isso, um dos suspeitos foi encontrado com um saco preto contendo pinos e trouxas de substâncias análogas a entorpecentes (cocaína e maconha). O indivíduo foi conduzido para a Central de Flagrantes.