Suspeito de matar vendedor em show passa por audiência de custódia

O homem suspeito de matar com golpes de faca um vendedor ambulante na saída de um show de arrocha, na manhã de domingo, 06, no Parque de Exposições, em Salvador, vai passar por audiência de custódia, às 9h30, dessa terça-feira, 8.

Luiz Thiago Cavalcanti da Silva foi preso pela Polícia Militar minutos após ser apontado por tstemunhas como o responsável pelos golpes que tiraram a vida de Uanderson Santana Santos, de 26 anos. Uma discussão após um assédio teria sido a motivação para o crime.

De acordo com relato da família de Uanderson ao Portal A TARDE, ele e o suspeito se desentenderam durante um festival de arrocha quando o suposto assassino teria aproveitado que a vítima foi ao banheiro para assediar sua namorada. Ao sair do banheiro, Uanderson teria visto a situação e iniciou a discussão. "Ele saiu para se divertir com a namorada e não voltou mais. O cara esperou ele do lado de fora da festa para fazer isso", disse uma prima da vítima.

“Após a discussão, um deles saiu, foi em casa, pegou uma faca e retornou a área externa da festa para aguardar a vítima sair, local em que cometeu o crime", contou o Comandante de Policiamento Regional da Capital da região do Atlântico (CPRC-A), coronel Ricardo Passos.

Equipes que faziam a segurança no entorno do evento identificaram o suspeito momentos após o homicídio, cometido na área externa do Parque.

No momento da prisão, um policial acabou ferido ao ser atingido por uma garrafa atirada pela companheira da vítima, na tentativa de atingir o custodiado. Ela também foi contida e levada para a delegacia, onde foi autuada pelo crime de lesão corporal.

O autor do crime foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) onde a ocorrência é registrada.