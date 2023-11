Suspeito de roubo a ônibus é preso pela PM na San Martin | A TARDE

Policiais militares do Batalhão Gêmeos prenderam em flagrantes, no final da manhã de sábado, 11, um indivíduo acusado de roubo a ônibus na Av. San Martin.

Os pms realizavam patrulhamento na localidade, quando foram acionados por populares, que relataram que um homem havia acabado de roubar um coletivo. Com base nas informações referentes às características do autor do crime, buscas foram intensificadas e um suspeito, localizado e abordado.

Com ele, foram encontrados uma bolsa e um telefone celular, sendo que o suspeito foi reconhecido pela vítima do roubo.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a DRFRV, onde a ocorrência foi registrada.