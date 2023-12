Suspeito de tráfico é preso após trocar tiros com a PM em Salvador | A TARDE

Um homem foi preso nesta sexta-feira, 1º, após trocar tiros com a Polícia Militar (PM-BA), no bairro do Uruguai, em Salvador. Ele é suspeito de traficar drogas na região.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), agentes realizavam rondas no bairro, quando se depararam com um grupo de indivíduos que passou a atirar contra as equipes. Houve o revide e, após a troca de tiros, um homem com escoriações foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Com ele, foi encontrada um revólver e munições de calibre 32, 211 pinos de cocaína, 24 porções de maconha, uma balança e três aparelhos celulares.

O homem, que tinha mandado de prisão em aberto, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados ao DHPP, onde a ocorrência foi registrada.