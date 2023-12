Suspeito diz ter matado dentista por dívida de R$100 | A TARDE

Um homicídio por motivo "fútil". Pelo menos, é dessa forma que a Polícia Civil trata o crime praticado contra o dentista Lucas Maia de Oliveira, morto no último dia 25 de novembro, em um apartamento localizado em um prédio no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Na manhã desta segunda-feira, 18, a coordenadora da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/ATlântico), delegada Pilly Dantas, detalhou ao Portal A TARDE sobre a prisão do suspeito do crime, Patrick Pereira de Souza Pinho, 22 anos, realizada no Engenho Velho da Federação.

“Foram analisadas todas as provas, tivemos análises de imagens, investigação em campo até que nós conseguimos identificar esse suspeito. E hoje, após a prisão, a confirmação total com a confissão. Um dos fatores que nos levou até ele também foi por causa de uma das tatuagens que ele tem. Uma tatuagem na mão, no dorso da mão esquerda, que é o símbolo do Superman”, declarou a delegada.

Motivação



Ainda de acordo com Pilly, o suspeito argumenta que esfaqueou a vítima após uma discussão por uma dívida de R$100, que teria como destino a compra de drogas para uso.

“A confissão dele é que ele entrou com a própria vítima no apartamento. Eles foram pra apartamento da vítima, iriam fazer uso de drogas e ele alega que a vítima tinha uma dívida de R$100. Essa dívida seria para comprar drogas. E na hora que ele foi cobrar essa dívida, se desentenderam, brigaram e ele acabou dando um golpe e matou a vítima. Ele inicialmente achou que a vítima estaria só desmaiada, aí depois que desfaleceu. Ele amarrou os braços e as pernas e depois ele percebeu que a vítima realmente estava morta”, contou.

Disfarce

Durante o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito tentou se disfarçar no meio das trouxas de roupa, mas foi descoberto pelos policiais civis. O fato foi narrado pela delegada Zaira Pimentel, titular da 1ª DH Atlântico.

“No momento que os policiais chegaram no imóvel, a esposa disse que ele não estava, que já tinha saído para trabalhar. Mas como nós tínhamos também um mandado de busca no imóvel, nós entramos, as equipes entraram na residência, e durante a busca ele estava escondido na cozinha, sob a pia da cozinha”.

Reprodução

Objetos da vítima



No cumprimento do mandado de prisão e busca, a Polícia Civil encontrou diversos objetos, além de roupas, subtraídas do apartamento de Lucas no dia do crime. "Tem uma televisão que possivelmente foi, que foi subtraída também da casa da vítima. Ele confessa que os outros objetos ele já tinha comercializado, já tinha vendido ou se dispensado, como o caso do celular, que ele dispensou, jogou fora”, revelou a delegada.

Ainda de acordo com Pilly Dantas, Patrick está à disposição da Justiça e o inquérito deve ser finalizado para que possa ser representado pela decretação da prisão preventiva dele.

Quem era Lucas Maia



Lucas tinha 36 anos, era dentista, e fazia atendimentos gratuitos para pessoas de baixa renda. Ele planejava abrir uma filial da clínica que tinha na capital baiana, na cidade de Santo Antônio de Jesus, onde nasceu.

Solteiro, ele morava em Salvador há 20 anos e tinha uma clínica no Largo dos Mares. Em 2019, se tornou tutor de um cachorro batizado de Hashi, que era seu companheiro.

Nas redes sociais, Lucas Maia se identificava como profissional especializado na realização de instalação de implantes dentários. O dentista era o filho mais velho e tinha cinco irmãos. Ele era definido por amigos como um homem de bom humor e amante de praia.

Lucas deixou saudades no coração de familiares e amigos. "Uma pessoa muito querida por todos, não tinha intrigas com ninguém, brigas, nunca teve envolvimento com nada desse tipo”, diz o pai da vítima, Lourenço Sampaio.