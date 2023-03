Suspeitos de assaltos no Imbuí são presos pela PM

Três suspeitos de assalto foram presos no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador, em ação integrada da Polícia Militar na quarta-feira, 1º. Os homens foram alvo da ação policial após roubos no bairro do Imbuí.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) acionou os motociclistas do Águia, após os três suspeitos, utilizando um carro modelo Classic, praticarem roubos no Imbuí.

Após os roubos, eles foram monitorados pelas câmeras da SSP e foi possível detectar que o trio seguiu pela Avenida Luís Eduardo Magalhães, em direção ao bairro de São Gonçalo do Retiro. Os PMs do Águia, após orientação do Cicom, localizaram os suspeito e realizaram as prisões.

Com o trio, além do carro, foram recuperados quatro celulares, um relógio, uma máquina de cartão que seria usada na venda dos smartphones roubados e cartões de bancos.

O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).