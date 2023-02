Suspeitos de latrocínio contra advogada estão entre os presos em ação

Suspeitos de envolvimento na morte da advogada Saadya Gomes Duarte, ocorridana madrugada de segunda-feira, 20, de Carnaval, em Tancredo Neves, em Salvador, estão entre os oito homens presos durante uma operação da Polícia Militar na noite de sexta-feira, 24, nas localidades de Tancredo Neves e Engomadeira. Durante a ação, houve confronto e uma idosa foi feita de refém.

Advogada Saaydia foi morta após deixar o circuito do Carnaval | Foto: Redes Sociais

Conforme as informações da Polícia Militar, tudo teria começado quando policiais da Companhia de Policiamento Tático Móvel (Patamo) realizavam rondas na região e se depararam com o grupo. Houve troca de tiros e, para fugir, ao menos oito homens invadiram um imóvel localizado na Candelária, na baixada da Engomadeira, e mantiveram a mulher idosa sob a mira de suas armas. Durante o sequestro, os bandidos chegaram a gravar o vídeo solicitando a presença da imprensa e ameaçando matar reféns. "Nós tá com refém, viu? Nós tá de fuzil, cheio de arma aqui [...] só sai com a reportagem e com a família", diz um dos bandidos. Ao fundo é possível escutar outro criminoso pedindo calma e uma das vítimas gritado por 'socorro'.

Foram cerca de duas horas de negociações até os criminosos se renderem e a vítima ser liberada. Outro suspeito, que teria resistido, foi baleado e morreu. Com eles, foram apreendidos um fuzil calibre 5,56 e sete pistolas.

De acordo com a plantonista do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Áurea Ribeiro de Azevedo, todos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e arma de uso permitido.

“O procurado pela Justiça tinha mandado para recaptura. Já alguns deles estão sendo investigados pelo latrocínio da advogada, ocorrido na segunda-feira ”, concluiu a autoridade policial.

Com o grupo foram apreendidos fuzil, sete pistolas, cerca de 15 carregadores com munições, diversas porções de maconha, cocaína e dinheiro | Foto: Divulgação - SSP