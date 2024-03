Suspeitos de sequestro têm prisão convertida para preventiva | A TARDE

Os suspeitos de fazer reféns no bairro São Cristóvão, na localidade conhecida como "Planeta dos Macacos", tiveram a prisão em flagrante convertida para preventiva após audiência de custódia realizada na manhã desta sexta-feira, 8. A informação foi é do Tribunal de Justiça da Bahia, enviada ao Portal A TARDE.

Jeferson Santos Oliveira e Wendel Miranda Almeida Sacramento invadiram a casa de um moradora na noite de quarta-feira, 6. após uma perseguição policial. Eles tentaram usa-la de "escudo" para evitar a prisão, mas acabaram se entregando.

De acordo com a polícia, eles foram dissuadidos do cárcere e liberaram as vítimas antes mesmo da chegada do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar da Bahia, o Bope.



Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre ponto 40, 67 porções de maconha, 46 pinos de cocaína e uma balança de precisão. Eles foram levados para a central de flagrantes.