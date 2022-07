Suspeitos de tráfico em Valéria são inseridos no Baralho do Crime

Dois homens, com mandado de prisão por organização criminosa e tráfico de drogas no bairro de Valéria, em Salvador, foram inseridos no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). A adição modificou os naipes de ‘Espadas’ e ‘Paus’.

Segundo a SSP, Thiago Santos da Silva, conhecido como “Scoob” ou “Cebola”, é o novo representante da carta ‘10 de Espadas’. Já Meivisson Jesus dos Santos, por sua vez, foi adicionado no naipe ‘Cinco de Paus’.

Conforme a denúncia do Ministério Público da Bahia, eles possuem a função de gerenciar os pontos de venda de drogas, administrando a distribuição, armazenamento e venda de entorpecentes no bairro de Valéria.

A relação completa dos integrantes do Baralho do Crime pode ser consultada no site disquedenuncia.com e informações sobre esses e outros criminosos devem ser repassadas para o Disque Denúncia, por meio do telefone 181 ou através da plataforma on-line do ‘Denuncie Aqui’, de forma gratuita e sigilosa.

Thiago Santos da Silva, o ‘10 de Espadas’. | Foto: Divulgação | SSP-BA

Meivisson Jesus dos Santos foi adicionado no naipe ‘Cinco de Paus’. | Foto: Divulgação | SSP-BA