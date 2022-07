Suspeitos e policiais militares trocam tiros no bairro da Santa Cruz

No final da tarde de sexta-feira, 29, Policiais militares da 40ª Companhia Independente trocaram tiros contra um grupo de suspeitos armados no final de linha do bairro de Santa Cruz, em Salvador.

Os policiais faziam rondas e deparou com um grupo de homens que, de acordo com a PM, atiraram na direção dos militares. Os PMs se deslocaram para fora da viatura, e a utilizaram como abrigo e revidaram. Logo em seguida, os criminosos fugiram por uma localidade conhecida como Beco do Candomblé.

Segundo a PM, não houve registro de feridos, porém a viatura ficou danificada. Na região, o policiamento foi intensificado e reforçado com rondas e buscas à procura dos suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso.