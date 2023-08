Tabletes de maconha e coletes balísticos são apreendidos em Salvador

Sete tabletes de maconha, dois coletes balísticos, uma faca e drogas foram apreendidos durante um patrulhamento na tarde de terça-feira, 11, no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

As equipes patrulhavam na Rua União Paraíso, na localidade do Planeta dos Macacos, quando se depararam com um quarteto que se assustou e fugiu por becos. Os materiais foram jogados próximos a uma das casas, que a polícia acredita ser usada pelos suspeitos para guardá-los.

Os materiais apreendidos foram apresentados na Central de Flagrantes da Polícia Civil e passarão por perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). As rondas continuam para identificar e prender os suspeitos.