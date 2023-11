Tecnologia em prol da segurança é tema do primeiro dia do Tictalk | A TARDE

O primeiro dia do Tictalk, jornada tecnológica promovido pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) da Bahia, e que acontece em Salvador, teve como tema de abertura, Tecnologia em prol da segurança.

O evento reúne, até esta sexta-feira, 01, no auditório do Centro de Operações de Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), especialistas para discutir as maiores tendências de tecnologia aplicada à segurança pública no mundo, e incentivar a inovação.

Presente na abertura do evento, o Secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner falou sobre a importância da tecnologia para o avanço na Segurança Pública.

“Nossa intenção é estar sempre à frente, com a utilização da inovação e tecnologia para fins de policiamento, otimizando sempre o uso dos dados disponíveis", afirmou o titular da pasta.

Ele lembrou também que a “Bahia é destaque nacional no uso de sistemas tecnológicos voltados para o combate ao crime e apresentou como exemplo da aplicação o Sistema de Reconhecimento Facial e de Placas”.

Esse é o segundo ano do evento que reúne especialistas, profissionais da área de segurança e empresas de tecnologia para compartilhar ideias e experiências.

Abertura do evento contou ainda com a participação do subsecretário da Segurança Pública Marcel de Oliveira, do superintendente de Gestão Tecnológica da pasta, coronel Marcos Oliveira, autoridades, start ups, comunidade academias e comunidade em geral.