Transporte por aplicativo terá 10% da frota acessível

Neste mês, a Câmara Municipal de Salvador aprovou o Projeto de Lei 361/2021, que obriga a reserva de 10% da frota de carros por aplicativo destinada à acessibilidade para pessoas com deficiência. O PL altera a Lei Municipal 9.488/2019, que regulamenta a exploração do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros (STIP) no município.

O projeto, de autoria do vereador Sílvio Humberto (PSB), determina a inclusão da audiodescrição nos aplicativos, para que facilite a plena utilização por usuários com deficiência. Também proíbe a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais pelo serviço prestado em função da condição de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

Para Marcelo Vig, filósofo e fundador do Quilombo PcD, coletivo de pessoas negras com deficiência, o PL significa uma conquista para o público, que está acostumado a encontrar bastante dificuldade para solicitar carros por aplicativo. Ele ainda ressalta que não é a melhor solução, mas irá permitir melhor acessibilidade para o público.

“É uma conquista. A gente tem uma dificuldade tremenda na solicitação de serviços, porque quando a gente diz que utiliza cadeira de rodas, a gente não consegue efetivamente acessar os serviços, porque as corridas são derrubadas uma atrás da outra. Ou quando os motoristas se aproximam da gente e se recusam a levar a cadeira e sempre perguntam se a cadeira vai conosco, como se existisse a possibilidade de a gente acessar o espaço ou destino que queremos ir sem a cadeira de rodas”, afirma.

Marcelo conta que já houve tentativas prévias para que os aplicativos pudessem reservar uma porcentagem da frota para atender pessoas com deficiência e até mesmo que o usuário pudesse deixar claro antes de chamar a corrida que se tratava de uma pessoa com deficiência.

Estudante de pedagogia e consultor de diversidade e inclusão, Diogo Magno Santana, 21 anos, conta que em setembro de 2021 passou por uma situação desagradável quando estava na Ribeira e tentava voltar para casa com sua família através de carro por aplicativo.

“Ele me faz desmontar a cadeira toda, eu entro no carro com minha mãe e minha prima, eu me atento, coloco o cinto, aí ele olha para minha cara e diz: 'Ah, não vai dar para levar sua cadeira não, porque meu carro não tem espaço'. Sendo que era só ele afastar o banco da frente e colocar a minha cadeira que era pequena, cabia em qualquer carro. Ele fez uma agonia, me fez sair do carro, a avenida toda ficou me olhando pelo vexame que passei, ele muito mal educado. Ele cancelou a corrida e tivemos que chamar outro carro”, narra.

Após isso, ele abriu reclamação no aplicativo e ameaçou entrar com processo. Só então o motorista foi afastado da plataforma.

Para o presidente da Cooperativa Mista de Motoristas e Mototaxistas por Aplicativo, Vick Passos, a iniciativa é importante mas acaba não sendo completa para os motoristas. “A partir do momento que você tem que ter um carro com porta-malas maior, você já não vai poder colocar o kit GNV. Porque se colocar, não vai poder levar a cadeira de rodas, ou seja, precisa de um carro maior e um carro maior precisa de mais investimento”, diz.

