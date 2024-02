Travessia Salvador-Mar Grande é retomada após paralisação nesta quinta | A TARDE

Após iniciar a quinta-feira, 25, sem operar, a Travessia Salvador-Mar Grande retomou as operações normais a passa a cumprir horários de saída de meia em meia hora. De Mar Grande, a primeira embarcação deixou o Terminal de Vera Cruz, às 8h. De Salvador, o primeiro horário de saída foi 9h30 do Terminal Náutico da Bahia.

De acordo com a Astramab, que administra o sistema, as operações foram suspensas desde às 15h30 de quarta-feira, 24, devido ao mau tempo e às condições adversas de navegação na Baía de Todos-os-Santos, com mar agitado e fortes ventos.

Seis embarcações estão à disposição do tráfego, com horários de meia em meia hora dos terminais e o movimento de embarque é tranquilo. Nesta quinta, a última saída de Mar Grande está prevista para às 18h. De Salvador, o último horário programado no Terminal Náutico é para às 19h30.

Tarifas

De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 7,50. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,30 e domingos e feriados, R$ 11,80.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Também liberada pela Capitania dos Portos, a Travessia Salvador-Morro de São Paulo opera com os catamarãs fazendo a viagem direta entre a capital e o Morro.

O trajeto direto entre Salvador e o Morro de São Paulo, em catamarãs, dura em média 2h e 20m. O primeiro catamarã deixa o Terminal Náutico às 9h. Os demais horários são 10h30, 13h e 14h30. No sentido inverso, as saídas ocorrem no Terminal de Morro de São Paulo às 9h, 11h30, 14h e 15h.

Tarifas - As passagens podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro, no Terminal Náutico da Bahia.

De Salvador para o Morro a passagem custa R$ 151,31. Já do Morro para a capital, custa R$ 138,71. O pagamento pode ser feito com cartão de débito ou cartão de crédito.