Travessia Salvador-Mar Grande opera sem filas neste sábado

Operando sem restrições e registrando movimento moderado de embarque nos terminais de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e no Náutico da Bahia, na capital, a travessia do Sistema Salvador-Mar Grande opera neste sábado, 12, com seis embarcações em tráfego.

No Terminal Náutico, no bairro do Comércio, o movimento de embarque é maior devido ao deslocamento de usuários com destino à Ilha de Itaparica. Os horários de saída da travessia ocorrem dentro da grade normal, de meia em meia hora, nos dois terminais. Hoje o último horário saindo de Salvador será às 19h30. De Mar Grande, a última saída está programada para as 18h.

Tarifas - De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$7,50. Aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,30 e domingos e feriados, R$ 11,80.

Morro de São Paulo e escunas - Atendendo a recomendação da Capitania dos Portos da Bahia, a Astramab informa que a Travessia Salvador-Morro de São Paulo segue operando hoje com conexão, já que as condições de navegação no trajeto entre a capital e a Ilha de Tinharé estão bastante adversas, com fortes ventos e mar agitado.

Os usuários contam com quatro horários/dia. Saindo de Salvador, a última embarcação sai às 14h30. De Morro de São Paulo os catamarã saí às 15h. De Salvador para o Morro a passagem custa R$ 151,31. Já do Morro para a capital, custa R$ 138,71. O pagamento pode ser feito com cartão de débito ou cartão de crédito.

Passeio de escuna - As escunas de turismo operam normalmente e têm bom movimento de embarque. Começaram a sair às 8h do Terminal Náutico para o "Passeio às Ilhas". No roteiro, são feitas paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, com retorno a Salvador às 17h30. A tarifa do passeio é R$ 100.