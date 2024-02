Travessia Salvador-Mar Grande opera sem filas neste sábado | A TARDE

A operação da Travessia Salvador - Mar Grande segue com bom movimento de embarque, mas sem filas no Terminal Náutico da Bahia, neste sábado 10. A Travessia opera com 8 embarcações e conta com outras duas em stand by mobilizadas para a operação especial de Carnaval.

O sistema está atendendo desde às 5h Os horários de saída ocorrem de meia em meia hora ou de 15 em 15 minutos, conforme o fluxo de passageiros para embarque.



As embarcações em tráfego estão fazendo o percurso entre Salvador e Mar Grande em tempo médio de 40 minutos. A última saída de Mar Grande hoje está programada para as 18h. Em Salvador, a última embarcação deixará o Terminal Náutico às 19h30.

Tarifas – De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 7,50. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,30 e domingos e feriados, R$ 11,80.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo e escunas de turismo

A Travessia Salvador-Morro de São Paulo tem neste sábado bom movimento de procura e venda de passagens nos guichês das concessionárias, no Terminal Náutico. Os catamarãs fazem a viagem direta entre a capital e o Morro, que fica na Ilha de Tinharé, e que é um dos destinos mais procurados do litoral da Bahia. A viagem tem duração média de 2 horas e 20 minutos.