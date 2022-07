Trecho da Av. Oceânica passa a ter sentido duplo temporariamente

O trânsito na via principal da Avenida Oceânica passou a ser sentido duplo no trecho entre o Ondina Apart Hotel e o Largo do Camarão, no bairro de Ondina (pouco antes da Prefeitura da Aeronáutica), em Salvador. A mudança foi feita por causa de uma obra na via marginal.

De acordo com a Transalvador, a alteração, iniciada nesta sexta-feira, 15, deve permanecer até a finalização das intervenções.

Ainda de acordo com a Transalvador, a estratégia é necessária para desafogar o fluxo na via marginal, no sentido Barra, que permanece com apenas uma faixa liberada. Neste período, a sinalização será reforçada e a atuação dos agentes de trânsito será intensificada.

O órgão de trânsito informou que a obra é de responsabilidade da Neoenergia Coelba e englobará toda a extensão da via marginal.