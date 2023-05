Três pessoas da mesma família são executadas a tiros em Salvador

Três pessoas da mesma família foram mortas na madrugada desta quarta-feira, 31, no bairro Marechal Rondon, em Salvador. Segundo as informações iniciais da Polícia Civil, as três vítimas, identificadas como Luís Fernando Silva Santos, de 33 anos, Vanessa dos Santos Vitório, de 24,e de Jeferson dos Santos Valverde, 12, foram executadas a tiros por um grupo de homens armados.

O pai, Luís Fernando, teria sido o primeiro a ser morto. Ele foi executado ainda na entrada de casa. O corpo dele foi encontrado em um beco nas proximidades. Em seguida, o imóvel, localizado na Rua Otacílio Virgens, foi invadido e mãe e filho foram mortos. A suspeita é de que o crime tenha ligação com a disputa pelo tráfico de drogas na região.

Em nota, a Polícia Militar informou que "policiais militares da 9ª CIPM foram acionados na madrugada desta quarta-feira em razão de três pessoas atingidas por disparos de arma de fogo na Rua Otacílio Virgens, em Marechal Rondon. Ao chegarem, os militares constataram o fato, sendo que os três indivíduos não resistiram aos ferimentos".

Ainda conforme a corporação, "o local foi isolado para a realização de perícia e não há dados quanto à autoria, à motivação e às circunstâncias, que deverão ser apuradas pela polícia judiciária".

A Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) vai apurar a autoria e motivação do crime.