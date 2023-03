Três pessoas são mortas a tiros no bairro de São Cristóvão

Três pessoas foram mortas na madrugada desta terça-feira, 7, na Rua Leste, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Segundo as informações preliminares da Polícia Civil, as vítimas foram dois homens e uma mulher, atingidas por disparos de arma de fogo.

Já conforme a Polícia Militar (PM-BA), as vítimas teriam sido encontradas feridas após uma denúncia de troca de tiros. Agentes da 49ª CIPM foram acionados para averiguar uma denúncia de que um grupo de homens armados estava efetuando disparos no bairro.

O fato aconteceu na localidade do Parque São Cristóvão, próximo à unidade de saúde do bairro.

No local, os militares encontraram a mulher e os dois homens caídos ao solo. Ainda sem identificação, todos foram socorridos para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiram.

O Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP) realizou diligências iniciais no local. Autoria, motivação e circunstâncias do crime estão sendo apuradas.